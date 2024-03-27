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Первая онлайн-сделка по покупке недвижимости прошла в Иркутской области

Первая квартира через онлайн-сделку в Приангарье была приобретена в ЖК «Источник» в Иркутске. Её участники использовали сервис «Регистрация и расчеты» от Сбера.

Сделку провели с использованием сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, что позволило быстро и безопасно зарегистрировать право собственности в Росреестре и провести расчеты с продавцом.

При таком такой процедуре купли/продажи клиент, приобретающий жилье, переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получает по электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклика зарегистрированные документы, а продавец — деньги за квартиру на свой счёт.

Для удалённой сделки клиент использует цифровую подпись. Подписание документов происходит онлайн с помощью мобильных приложений «Цифровой ключ» или «Госключ».

Благодаря цифровизации процесса, время заключения кредитного договора занимает до 15 минут.  Общая продолжительность рассмотрения заявки, от подачи документов до отправки сделки на регистрацию в Росреестр, — менее одного дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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