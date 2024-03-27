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ВТБ в Иркутске организовал "Школу ипотеки"

В обучении приняли участие 40 риэлторов частной практики и ипотечных брокеров. В рамках курса ВТБ рассказал об ипотечных программах, особенностях работы на рынке, о действующих платформах и онлайн-ресурсах, которые помогают в поиске вариантов жилья для ипотечных клиентов, разобрал актуальные вопросы налогообложения, пригласил экспертов по вопросам психологии и мотивации.

"Мы заинтересованы в том, чтобы на рынке недвижимости работали  профессионалы, которые разбираются в нюансах своего дела. У ВТБ накоплена большая экспертиза по различным вопросам, которой наши специалисты готовы делиться, в том числе в этом экспериментальном формате". - рассказала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

"Школа ипотеки задумана  в ответ на запрос рынка. Новый формат общения с экспертами частной практики, которые занимают серьезную нишу на ипотечном рынке, стал очень востребованным. Мы запустили два потока, в которых в офф-лайне максимально концентрированно поделились своими знаниями. Этот опыт мы переработаем и будем развивать дальше", -  прокомментировала Екатерина Миронова, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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