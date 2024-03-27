Чемпионат России по боксу среди мужчин состоится в Иркутске в октябре

Со 2 по 12 октября 2024 года в Иркутске во Дворце спорта «Труд» пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Соревнования такого уровня по этому виду спорта в нашем регионе пройдут впервые за постсоветское время. Подготовку к чемпионату обсудили в правительстве Иркутской области на заседании организационного комитета под председательством губернатора Игоря Кобзева.

– Бокс для Иркутской области является базовым видом спорта. Из 42 муниципальных образований в 34 успешно развивается этот олимпийский вид спорта, ведется подготовка спортсменов, есть залы и тренерский состав. Сегодня 35 спортсменов области являются членами сборной команды России. Иркутская областная федерация бокса вносит большой вклад и делает многое для дальнейшего развития вида спорта, подготовки олимпийского резерва и улучшения спортивной инфраструктуры, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что соревнования должны пройти на высоком уровне. В Иркутске неоднократно успешно проводились первенства Сибирского федерального округа и России.

Планируется, что на чемпионате России выступят около 400 сильнейших боксеров страны. Иркутскую область представят Олег Мошкирев (весовая категория до 57 кг), Егор Шапочанский (до 75 кг), Василий Каверин (до 80 кг), Тимофей Каверин (до 86 кг), Орудж Мамедов (свыше 92 кг).

В дни проведения чемпионата для занимающихся боксом в муниципальных образованиях Иркутской области члены Совета чемпионов Федерации бокса России проведут мастер-классы. Для участников чемпионата предусмотрят культурную программу. Особое внимание при организации соревнований будет уделено вопросам безопасности.