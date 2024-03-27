Почему Сбер рассказал о поддержке жителей приграничных территорий

Благотворительность крупной компании стимулирует другие организации оказывать помощь, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По мнению эксперта, теракт в «Крокус Сити Холле» послужил толчком для еще большей консолидации общества.

«Простые и неподготовленные к чрезвычайным ситуациям люди проявили участие, заботу о друг друге, солидарность, порой даже героизм. И у многих возник вопрос – а как поведут себя корпорации, обладающие огромными ресурсами? Случившаяся трагедия показала, что крупные компании повели себя не хуже простых людей. Это говорит о том, что у нас здоровое на всех уровнях общество», – сказала Анна Федорова.

Эксперт не исключила, что, возможно, в этот момент кто-то мог начать возмущаться, что банки помогают пострадавшим при теракте в «Крокусе», но, например, не помогают тем, кого ежедневно обстреливают на приграничных территориях – в Белгороде, Курске.

«Поэтому Сбер мог именно в эти дни обнародовать информацию о том, что в компании не первый год действует программа поддержки, по которой списываются долги не только жертв терактов и чрезвычайных ситуаций, но также пострадавших от военных действий и атак на приграничные территории», – предположила политолог.

Ранее стало известно, что за выходные на благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, в которую войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и др.