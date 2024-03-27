Что иркутяне посоветовали бы себе в молодости?

Если бы была возможность вернуться в студенчество, каждый четвертый горожанин посоветовал бы себе учиться лучше. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие экономически активные жители города старше 30 лет с высшим образованием.

Чаще всего среди советов себе-студенту звучал «Учись лучше» (23% опрошенных). Об отсутствии правильной профориентации в юности сегодня жалеют 11% респондентов. 9% посоветовали бы себе наслаждаться молодостью. 7% ободрили бы себя фразой: «Все правильно делаешь, продолжай!».

5% посоветовали бы себе начать работать как можно раньше и проходить стажировки. 4% – быть решительнее. Еще по 3% призвали бы себя молодого стремиться к большему и не терять время зря. По 2% голосов у советов быть самостоятельнее и внимательнее. Также 2% подсказали бы себе начать копить деньги. 2 из 100 предостерегли бы себя от раннего брака.

Еще советовали по учебе и карьере: поступать в аспирантуру, перевестись на дневное, изучать иностранные языки (в приоритете английский и китайский), открывать свой бизнес. По жизни: беречь здоровье, общаться, путешествовать, веселиться. По финансам: как можно раньше брать ипотеку, покупать и биткоины.

Респонденты старше 50 лет чаще советовали учиться лучше. 40-49-летние – быть решительнее и не терять времени даром. 30-39-летние – менять профессию и наслаждаться молодостью.

Мужчины чаще считают, что в вузе им надо было учиться лучше. Женщины – что ошиблись с выбором специальности.