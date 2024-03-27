Экспортера года выберут в Иркутской области

Начался прием заявок на региональный конкурс «Экспортер года». К участию приглашают субъекты малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые в 2023 году заключили и реализовали экспортные контракты. Заявки принимаются до 19 апреля.

Конкурс ежегодно проводит Центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства региона в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году заявки принимаются в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Лучшая женщина – экспортер», «Лучший молодой предприниматель – экспортер», «Новая география», «Трейдер года».

Победителям в каждой номинации вручат сертификат на покупку авиабилетов на любую выставку или бизнес-миссию, которые организует Центр «Мой бизнес».

Победители смогут использовать логотип конкурса при изготовлении рекламных материалов как подтверждение высокого качества продукции и услуг.

Подать заявку участники могут с помощью онлайн-формы до 18:00 19 апреля 2024 года.

Ознакомиться с перечнем необходимых для участия в конкурсе документов и узнать подробнее о требованиях к участникам можно в Положении о проведении конкурса по ссылке. Задать уточняющие вопросы можно по телефону: 8 (3952) 202-102 (доб. 227).