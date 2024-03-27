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Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ

С начала года более 550 тысяч клиентов банка «Открытия» перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 млрд рублей в рамках интеграции двух банков.

«Задача, которую мы ставим перед собой – не просто в механическое слияние баз клиентов, а формирование продуктовых решений и сервисов, основанных на лучших практиках двух банков. Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания, делаем его доступным как у своих менеджеров, так и по всей сети объединенной группы», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, автокредиты, сберегательные продукты. В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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