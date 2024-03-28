Девальвация или укрепление? Что будет с курсом доллара к рублю весной 2024 года

Принцип «в любой непонятной ситуации покупай валюту», как показала практика, работает далеко не всегда. Так, в феврале-марте 2022 года бегство в стремительно дорожающий доллар стало худшей стратегией. В прошлом году курс штормило в диапазоне 80-100 рублей. Стоит ли в 2024 рассматривать валюту как инструмент сбережения? Мнения экспертов, которым они поделились на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, принципиально разошлись.

«Ждём укрепления до 82-88»

Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер, говорит, что строить прогнозы непросто, поскольку в России слишком много «ручного» управления курсом.

– В прошлом году мы видели падение рубля до отметки 100, потом откат – после того, как отдельных экспортеров обязали продавать часть их валютной выручки. В целом, мы делаем ставку на укрепление до уровня 88 и даже 82 рублей – если не будет «черных лебедей» или новостного манипулирования. Покупая наличную валюту, надо понимать, для чего она вам нужна. Если съездить в отпуск, то надо брать по текущему курсу. Если для сбережения – стоит дождаться более выгодных цен. На наш взгляд, в ближайшее время оптимальная отметка для долгосрочного приобретения – 88 рублей за доллар.

«Дефицит бюджет можно закрыть только при курсе 101»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», отмечает, что если строить прогнозы на соотношении стоимости нефти и наполнения бюджета, то закрыть бюджетный дефицит будет реально лишь с курсом не менее 101 рубля за доллар.

– Самым интересным инструментом в этом свете могут стать замещающие облигации федеральных займов, если на момент их выпуска (он ожидается в марте, а вообще, напомню, все замещающие бумаги должны быть выпущены до июля 2024 года) рубль все еще будет крепким. Тогда к доходности облигаций на момент погашения добавится и курсовая разница.

«Сейчас подходящий момент для покупки квазивалютных инструментов»

Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций», ослабления рубля в ближайшее время не ожидает, поскольку обязательная продажа валютной выручки экспортерами действует до конца апреля.

– Вероятнее всего, этот срок продлят, потому что темпы инфляции не замедляются. Ожидаемое снижение ключевой ставки может немного ослабить позиции рубля во втором полугодии, но в целом мы считаем, что с учетом целей по инфляции финансовые власти не допустят существенных девальвационных импульсов. Сейчас мы пока находимся в курсовом коридоре 86-93 рубля за доллар – это подходящий момент для покупки квазивалютных инструментов.