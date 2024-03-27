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Новую схему мошенничества выявили в Иркутской области

В Иркутской области зафиксирована новая схема обмана: мошенники стали рассылать push-уведомления о необходимости верифицировать номер телефона, подтвердив паспортные данные. Подробности рассказали в региональной полиции.

«Ссылка в сообщении ведет на фейковый сайт мобильных операторов, на котором предлагается заполнить анкету: номер телефона, ФИО и дату рождения», – говорится в сообщении.

После заполнения сайт переводит на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету. Так мошенники получают и данные доступа к «Госуслугам», а также подтвержденную информацию об абоненте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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