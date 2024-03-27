Названа дата, когда начнется запись в первые классы в иркутских школах

Администрация Иркутска назвала дату, когда стартует запись в городские школы. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

«Запись в первые классы на 2024-2025 учебный год стартует в школах Иркутска с 1 апреля. Учреждения готовы принять около 9 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Первый этап набора пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявление подают родители детей, проживающих на закрепленной за учреждением территории. В случае если у ребенка в школе учатся братья и сестры, то независимо от прописки его возьмут в ту же образовательную организацию.

Кроме того, в указанные даты принимают льготников, которые имеют первоочередное, преимущественное или внеочередное право зачисления. С этого года в такой перечень включили семьи участников СВО, погибших в ходе выполнения воинского долга или из-за полученных ранений.

Вторая волна записи стартует 6 июля и завершится 5 сентября. Документы в этот период смогут направить родители, чьи дети проживают в другом районе. Первоклассника примут в любую выбранную школу при наличии свободных мест.