Иркутская область вышла из «красной зоны» регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

25 марта Банк России опубликовал «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» по итогам 2023 года. На 1 января 2024 года к «красной» (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ – это республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также Новосибирская область.

В течение 2023 года из «красной» зоны в «желтую» перешли Кабардино-Балкарская Республика, республики Северная Осетия, Бурятия, Хакасия, Приморский и Хабаровский края, Иркутская область.

В общей сложности за минувший год в 56 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

При этом сокращение частоты страховых случаев наблюдается в 75 субъектах РФ, в том числе в 58 из них – на 10% и более, в семи из которых – на 20% и более. Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев объясняет это не только тем, что работают меры, предпринимаемые ГИБДД для снижения аварийности на дорогах, но и индивидуализация тарифов ОСАГО по принципу «плати как ездишь».

– Статистика РСА также свидетельствует, что по окончании 2023 года частота страховых случаев по ОСАГО по России снизилась. Если в 2022 году этот показатель составлял 5,1%, то по итогам прошлого года опустился до 4,5%. Это подтверждает, что автовладельцы по всей стране стараются ездить аккуратнее. Однако в некоторых регионах проблема высокой аварийности всё ещё актуальна, – резюмирует эксперт РСА.

Так, например, страховые выплаты превысили сборы страховых премий в четырех субъектах РФ: в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике.