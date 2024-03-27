Жительница Приангарья отсудила денежную компенсацию за укусы домашней собаки

В Иркутской области школьника покусала домашняя собака. Его маме удалось отсудить компенсацию у хозяина животного. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2023 года 10-летний сын заявительницы возвращался домой с хоккейного корта, расположенного поселке Новонукутский. Когда мальчик шел по Байкальской, на него напала собака, находящаяся на свободном выгуле за пределами домовладения. Животное покусало ребенка за щеку и предплечье.

Для защиты прав пострадавшего прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Нукутский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав в пользу несовершеннолетнего 10 тысяч рублей.