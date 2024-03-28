Инвестор объясняет, почему не стоит радоваться снижению цен на жильё

Снижение цен на недвижимость — событие которого ждут многие покупатели жилья, но при этом сама по себе корректировка цен это не очень хорошее событие. Эксперт рынка недвижимости и инвестор Валерий Летенков рассказал о том, почему снижение цен — это негатив для всего рынка.

— Снижение цен на вторичную недвижимость в Москве может быть вызвано множеством факторов, включая повышенные ставки по ипотеке, отмену льготной ипотеки, затоваривание рынка, увеличение предложения, миграционный контроль, снижение общих доходов населения и демографические изменения. Эти факторы вместе влияют на спрос и, следовательно, могут привести к падению цен, – поясняет генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков..

Снижение цен на недвижимость не всегда положительно сказывается на экономике и обществе. На первый взгляд, покупатели могут выиграть от снижения цен, но длительное и значительное падение может привести к сокращению строительной отрасли, что отрицательно скажется на экономике и занятости. Строительная отрасль является ключевым элементом экономики, связанным с множеством других секторов.

Для владельцев недвижимости снижение цен может означать уменьшение стоимости их активов и потенциальные убытки при продаже. Для потенциальных покупателей это может быть возможностью приобрести жильё по более доступной цене, хотя покупатели могут столкнуться с ожиданием дальнейшего снижения цен, что замедляет сделки.

Существуют положительные аспекты снижения цен для определённых групп населения, в частности, для покупателей, стремящихся к приобретению доступного жилья. Однако долгосрочные последствия могут включать кризис в строительной отрасли, потерю рабочих мест и снижение экономической активности.

Текущие тенденции на рынке недвижимости Москвы указывают на возможное снижение спроса и увеличение предложения, что может привести к падению цен. Долгосрочные прогнозы сложны из-за неопределённости экономической ситуации и политики государства в отношении строительной отрасли и ипотеки.

– Покупателям сейчас стоит тщательно изучать рынок, искать наиболее выгодные предложения и торговаться. Продавцам, возможно, придётся принять реальность текущего рынка, где высокие цены могут не найти отклика у покупателей. Важно быть готовым к переговорам и возможному снижению цен для привлечения интереса покупателей, – резюмирует эксперт.