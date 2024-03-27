Нетрезвый иркутянин угнал иномарку у доставщика суши и попал в ДТП

Жителя Иркутска заподозрили в совершении преступления – угоне иномарки. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По версии правоохранителей, мужчина с признаками опьянения угнал Corolla Fielder у доставщика суши, который ненадолго оставил свой автомобиль с ключом в замке зажигания около здания на улице Пушкина.

После этого он пытался скрыться на транспорте, совершая опасные маневры, однако не справился с управлением: во время движения лихач пробил радиатор, из которого вытек антифриз, в результате чего продолжить заезд не получилось.

Установлено, что 48-летний подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, лишившись права управления транспортными средствами. В настоящее время возбуждено уголовное дело, предполагаемый угонщик арестован. Ведется расследование.

Также инспекторами ДПС в отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и пренебрежение правилами пользования внешними световыми приборами.