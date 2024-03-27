Ремонт отдела службы ЗАГС по Ленинскому округу в Иркутске завершат летом

В Иркутске ведется ремонт отдела службы ЗАГС в Ленинском округе. Подрядчик планирует завершить эти работы к июлю 2024 года, рассказали в региональном правительстве.

В рамках реконструкции планируется сделать стойку приема граждан, просторную и светлую зону ожидания, будут обновлены интерьерные решения помещений, зал торжественной регистрации браков.

На крыльцо нанесут специальное противоскользящее покрытие, запланирована заменена входной двери, для доступности маломобильных групп населения будет установлена кнопка вызова сотрудников.

На ремонт отдела ЗАГС по Ленинскому округу Иркутска предусмотрено около 2 млн 650 тыс. рублей из региональной казны.