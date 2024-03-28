Самые большие зарплаты в Иркутской области предлагают водителям и машинистам

Эксперты hh.ru проанализировали более семи тысяч вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше, и выяснили, кому чаще всего работодатели готовы предлагать такие заработки в Иркутской области.
В марте в Иркутской области было открыто 7,5 тысяч вакансий, в которых заработная плата достигла 100 тыс. рублей и выше. Чаще всего такой уровень дохода был замечен в предложениях о работе для водителей (20% от всех подобных вакансий), машинистов (9%), менеджеров по продажам и работе с клиентами (8%) и врачей (4%). А в разрезе отраслей самые щедрые работодатели – компании из сферы строительства (на них приходится 18% вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей) и перевозок (14%).
На долю вахтовых вакансий в марте приходится 47% от всех предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше в регионе.
Напомним, по итогам февраля, средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 62,4 тыс. рублей, а ожидаемая – 55 тыс. рублей.
Топ высокооплачиваемых вакансий марта, Иркутская область:
- Водитель категории Е/Дальнобойщик, от 220 000 до 280 000₽ на руки,
- Начальник участка, от 200 000 до 220 000₽ на руки,
- Агроном-специалист по защите растений, от 150 000₽ на руки,
- Врач-патологоанатом, от 180 000₽ до вычета налогов,
- Врач-травматолог-ортопед, от 100 000 до 200 000₽ на руки,
- Машинист ПДМ/ПСМ, от 236 000₽ до вычета налогов,
- Геолог участковый, от 150 000₽ на руки,
- Повар, до 210 000₽ на руки,
- Директор отдела продаж, от 100 000 до 120 000₽ на руки,
- Агент по продажам, до 112 000₽ до вычета налогов,