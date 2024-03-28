Самые большие зарплаты в Иркутской области предлагают водителям и машинистам

Эксперты hh.ru проанализировали более семи тысяч вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше, и выяснили, кому чаще всего работодатели готовы предлагать такие заработки в Иркутской области.

В марте в Иркутской области было открыто 7,5 тысяч вакансий, в которых заработная плата достигла 100 тыс. рублей и выше. Чаще всего такой уровень дохода был замечен в предложениях о работе для водителей (20% от всех подобных вакансий), машинистов (9%), менеджеров по продажам и работе с клиентами (8%) и врачей (4%). А в разрезе отраслей самые щедрые работодатели – компании из сферы строительства (на них приходится 18% вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей) и перевозок (14%).

На долю вахтовых вакансий в марте приходится 47% от всех предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше в регионе.

Напомним, по итогам февраля, средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 62,4 тыс. рублей, а ожидаемая – 55 тыс. рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий марта, Иркутская область: