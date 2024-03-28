Россияне стали больше доверять банкам

Доверие населения по отношению к игрокам рынка сбережений и инвестиций в целом выросло за последние полгода, что в значительной степени обусловлено ростом уверенности граждан в банках. Об этом сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на презентации результатов третьей волны исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.

«Одним из позитивных показателей, который мы отметили по итогам февральского исследования, стал рост доверия населения в целом к игрокам рынка инвестиций и сбережений. В частности, банки занимают позицию стабильного финансового института, которому в разной степени доверяют 80% граждан, – только за полгода это значение выросло на 10 процентных пунктов. Достижение таких показателей стало возможным, в том числе за счет роста уровня финансовой грамотности. Она играет важную роль, стимулируя сберегательную и инвестиционную активность граждан России, так как позволяет увеличивать доход, разумно и эффективно используя продукты и решения, предлагаемые финансовыми структурами», – отметила Вера Подгузова.

Исследование также показало, что почти четверть населения сейчас делает накопления способами, предполагающими определенную доходность.

Так, 19% респондентов ответили, что у них есть вклад в банке «под процент», 5% инвестировали в акции, облигации, покупали золото и делали другие вложения. При этом у россиян также есть сбережения и в бездоходных формах: наличные накопления, которые хранятся дома, имеют 21% опрошенных, а беспроцентный счет в банке есть у 9% респондентов. Такие накопления имеют потенциал для перехода в инвестиции в дальнейшем.

Среди россиян, которые уже имеют опыт инвестирования, 45% респондентов отметили, что к инвестициям их побудило стремление сохранить свои сбережения от инфляции, однако не менее популярным мотивом с показателем 44% стало желание респондентов получить более высокий доход, например, по сравнению с банковским вкладом. Среди других причин заняться инвестициями опрошенные назвали желание получить знания и навыки в новой сфере финансового рынка – об этом сказали 29%, а об интересе к формированию капитала на пенсию или для крупной покупки сказали по 28% респондентов.

В ходе исследования также были опрошены россияне, которые еще не инвестировали.

Больше половины респондентов ответили, что у них нет свободных денег для того, чтобы начать инвестировать – таких было 58%. При этом одно из заблуждений опрошенных россиян заключается в том, что для инвестиций требуется минимальная сумма в несколько сотен тысяч рублей, хотя на самом деле она не превышает 25 тысяч рублей, о чем осведомлены молодые люди в возрасте 18-34 лет, работающее население, кредитующиеся и «сберегающие» – те, кто сначала откладывает часть дохода, а потом тратит остаток на текущие расходы. Кроме того, 33% опрошенных без опыта инвестирования сказали, что не обладают достаточными знаниями, чтобы стать инвестором, а 25% боятся потерять свои деньги. Неинвестирующие россияне также сказали, что у них нет времени, интереса и доверия к инвестиционным компаниям.

Россиян также спросили, в какой валюте они сейчас готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений, и подавляющее большинство – 66% – отдали предпочтение российскому рублю. Доля тех, кто выбирает рубли, значимо выше среди женщин, населения в возрасте 60 лет и старше, не имеющих работы и не выплачивающих кредиты, но имеющих сбережения. Открыть счет в долларах хотели бы 27% опрошенных – эта доля выше среди мужчин, россиян в возрасте 18-44 лет, имеющих высшее образование и работу, с высоким достатком, проживающих вместе с несовершеннолетним ребенком, имеющих сбережения, инвестиции и кредиты. Евро выбрали бы 25% респондентов, здесь доля выше среди молодежи 18-34 лет, работающих, а также выплачивающих кредиты. Вклады в юанях интересны 11% опрошенным, где превалируют мужчины, россияне в возрасте 45-59 лет, с высшим образованием, а также имеющие сбережения, инвестиции и кредиты. Наконец, 5% выбрали бы вклад в дирхамах ОАЭ – здесь доля выбравших эту валюту выше среди молодежи 18-24 лет, имеющих высшее образование, кредитующихся и инвестирующих россиян.