Бум на рынке жилья в Приангарье вызвал рост цен на товары для ремонта и обустройства дома

Активизация жилищного строительства в Иркутской области способствовала увеличению спроса на товары для ремонта и домашнего хозяйства – строительные и отделочные материалы, мебель. Статистика Иркутскстата показывает, что за первые два месяца 2024 года было введено в эксплуатацию на 80% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем значительная часть нового жилья была построена частными застройщиками.

«Спрос повысился, и это позволило производителям и продавцам строительных материалов и мебели перенести свои растущие издержки в цены на товары. Речь идет о затратах на зарплату, закупку иностранных компонентов, обслуживание импортного оборудования и транспортировку. В итоге стоимость пиломатериалов, гипсокартона, линолеума в феврале в годовом выражении выросла. Такая же ситуация с ценами на мебель», — прокомментировала заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

В целом цены на непродовольственные товары в Иркутской области в феврале выросли в годовом сопоставлении на 9,1%, в январе — на 7,7%, сообщает отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Годовая инфляция в Иркутской области в феврале ускорилась до 9,80% после 8,46% в январе. Это выше, чем по Сибирскому федеральному округу (8,73%) и по России в целом (7,69%). Годовой рост цен в регионе ускорился в основном из-за высокой потребительской активности, которая позволяла производителям и поставщикам продолжать переносить возросшие затраты в цены товаров и услуг.