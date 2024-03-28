Эксперт оценил идею присваивать «звездность» кемпингам

Информацию прокомментировал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, координатор экспертного совета Госдумы РФ Сергей Лобарев. Об этом пишут «Известия».

Специалист отметил, что, видя «звездную» оценку того или иного кемпинга при планировании поездки, туристы заранее будут знать условия безопасности и экологии, которые их ожидают, а также какие услуги предоставляет объект.

При этом он высказал некоторую обеспокоенность по поводу того, что нововведение готовится в большей степени кулуарно, и Роскачество советуется в основном с теми, кто непосредственно строит или обслуживает кемпинги.

«В обсуждении подобных вопросов обязательно должны принимать участие потребители автодорог, а их пожелания и предложения непременно должны учитываться», – сказал Лобарев в разговоре с «Радио 1».

Напомним, что в 2022 году в Иркутской области действовало 491 коллективное средство размещения (КСР). 309 объектов – гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, и 182 – санатории для взрослых и детей, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и турбазы.

Основная доля КСР расположена в областном центре (131 ед.), а также в Ольхонском, Иркутском, Слюдянском районах (61, 50 и 47 ед.).

Средняя площадь номера – 20 кв. метров. Заполняемость – 25%. За год было размещено 923,7 тыс. человек, из них 2,5% – иностранные граждане. В общем числе иностранцев, воспользовавшихся услугами КСР, больше трети – граждане Узбекистана, по 11% – из Китая и Монголии, по 6-7% – из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 4% – белорусы, по 1-2% – граждане Германии, Турции, Кореи.