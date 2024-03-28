Иркутская область удерживает позиции лидера по инвестициям в СФО

Иркутская область продолжает удерживать позиции лидера среди регионов СФО в отношении объема инвестиций в основной капитал. Регион занимает второе место по общему объему таких инвестиций и первое место в расчете на душу населения. В январе-декабре 2023 г. объем инвестиций в основной капитал составил 910,2 млрд рублей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщает Иркутскстат.

– Снижение инвестиционной активности после значительного роста в 2022 году (на 39,9%) связано с прохождением пиковой фазы реализации крупномасштабного инвестиционного проекта по строительству трубопроводной инфраструктуры, – поясняют в статистическом ведомстве.

Большая часть инвестиций (809,9 млрд рублей) приходится на крупные и средние организации вложений. Весомая доля из них (89,4%) суммарно обеспечена организациями транспортировки и хранения, добывающими и обрабатывающими производствами и энергетикой.

Практически половина общего объема вложений (45%) освоена на севере региона, где сосредоточены предприятия по добыче полезных ископаемых, развиваются проекты в целлюлозно-бумажном производстве, энергетике, транспортировке и хранении. Более половины инвестиций крупных и средних предприятий направлено на строительство нежилых зданий и сооружений, четверть – на развитие активной части основных фондов.