S7 запускает рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск

Также в летнем расписании появится прямой регулярный рейс из Красноярска в Братск.

S7 Airlines переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 31 марта до 26 октября 2024 года включительно. В этот период самолеты авиакомпании будут летать по 126 направлениям в 75 городов России и мира.

«Мы стремимся предлагать нашим пассажирам новые летние направления и расширяем географию полетов. Так, наряду с традиционно популярными зарубежными маршрутами для отдыха в Анталию и Стамбул из Москвы и Новосибирска, с началом летнего сезона появится больше возможностей для путешествий в Азию. Будут возобновлены рейсы из Новосибирска и Владивостока в Шанхай, а также из Владивостока в Пекин. Международные рейсы из Новосибирска, Иркутска, Владивостока имеют удобные стыковки с внутренними рейсами», — говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Горно-Алтайск остается одним из любимых направлений для отдыха. На летнее время увеличивается частота рейсов до пяти в неделю на маршруте Москва – Горно-Алтайск и до двух ежедневно из Новосибирска. Это позволит большему числу людей насладиться красотами уникальной природы региона, восстановить силы и здоровье.

Авиакомпания открывает и новые региональные маршруты. В летнем сезоне появится прямой регулярный рейс из Красноярска в Братск, возобновятся перелеты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск и из Новосибирска в Калининград и Махачкалу.

S7 Airlines увеличивает количество рейсов и в Среднюю Азию: возобновляются полеты из Новосибирска в Иссык-Куль (Кыргызстан) и до четырех раз в неделю увеличится количество рейсов по направлению Москва – Ургенч (Узбекистан). Также этим летом появится новый рейс из Москвы в Усть-Каменогорск (Казахстан).