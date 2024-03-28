Массовая авария случилась под Иркутском

В пригороде столицы Приангарья на трассе Иркутск – Качуг произошло ДТП с участием четырех машин. Подробности рассказали в региональной полиции.

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился в районе 13-го километра около поворота в деревню Карлук. По предварительным данным, там столкнулись микроавтобус Nissan Vanette и седан Toyota Allion, съезжавший с трассы. После этого легковая машина оказалась на полосе, предназначенной для встречного движения, где столкнулась с минивеном Honda Stepwgn и внедорожником Lexus GX.

С места аварии бригадой скорой помощи пассажир автомобиля Nissan доставлен в медучреждение с травмами ног.

Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.