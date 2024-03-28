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С начала года аграрии Иркутской области купили технику на 320 млн рублей

При подготовке к весенним полевым работам аграрии Иркутской области приобрели 103 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 320 млн рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в региональном правительстве.

Всего в планах на 2024 год обновить техпарк агропромышленного комплекса Приангарья, закупив 800 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Ежегодно для возмещения затрат на приобретение соответствующего оборудования в рамках государственной программы развития сельского хозяйства из областного бюджета направляется более 900 миллионов рублей.

Отметим, что в рамках реализации в Приангарье региональной программы сельхозтоваропроизводителям возмещают от 40 до 70 процентов затрат на технику, приобретенную в лизинг. Для этого необходимо подать заявку и пакет документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области.

За последние четыре года аграрии Приангарья приобрели более трех тысяч единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,5 млрд рублей. Часть расходов компенсируется из областного бюджета. В основном покупаются тракторы, зерноуборочная и кормоуборочная техника, машины и оборудование для очистки зерна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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