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Названы самые популярные туристические маршруты в Иркутской области

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» провели исследование и назвали самые популярные туристические маршруты в Иркутской области на территории Прибайкальского национального парка.

«Чаще всего из 24 официальных турмаршрутов парка посетители выбирают север острова Ольхон, на втором месте по популярности юг острова Ольхон, на третьем – Большая Байкальская тропа. Далее по мере убывания: озеро Сухое, Бакланий камень – Бугульдейка, Кругобайкальская железная дорога, о. п. Темная Падь – Старая Ангасолка», – говорится в сообщении.

В целом за 2023 год в Прибайкальском национальном парке побывали 183478 человек, что выше показателя предыдущего года более чем на 25000. Среди этих людей были и 6400 иностранцев: в 2022 таковых было 2213.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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