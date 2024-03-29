Проект «Мостокомплекты» Алюминиевой Ассоциации вошел в топ-1000 проектов «Сильные идеи для нового времени»

Экспертный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), состоящий из представителей госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций, выбрал 1000 наиболее перспективных решений, поданных на форум «Сильные идеи для нового времени». Председателем экспертного совета АСИ является глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Далее Экспертный совет АСИ определит 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют президенту страны.

Проект Алюминиевой Ассоциации «Мостокомплект – мост в комфортную городскую среду» вошел в ТОП-1000 проектов «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Пространство для жизни». Всего на четвертый форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 30 тысяч решений. По направлению «Пространство для жизни» было подано 4 693 идеи.

Социально-экономическое развитие страны невозможно без создания комфортной городской среды. Динамичный курс на создание новых и восстановление старых пространств в городах и поселениях, направленных на безбарьерную непрерывную пешеходную связность, невозможно без внедрения новых современных архитектурно-привлекательных инновационных решений.

Одним из новых направлений использования алюминия является строительство типовых мостов под ключ, так называемый мостокомплект. Он включает в себя фундамент (винтовые сваи), пролетное строение, настил прохожей части и антискользящее покрытие. Разработанные проектной командой Алюминиевой Ассоциации типовые решения позволяют существенно сократить сроки реконструкции или строительства новых мостов. Одним из преимуществ конструкций из алюминиевых сплавов являются низкие затраты при эксплуатации сооружения госзаказчиком. Они не требуют регулярного восстановления антикоррозийного покрытия и специального ухода. Кроме того, конструкции полностью изготавливаются на заводе и легко доставляются к месту строительства. Благодаря преимуществу в весе, на этапах монтажа не требуется привлечение дорогостоящих тяжелых кранов, привлечения дополнительных рабочих, и т.д. На объект поступает уже полностью готовая конструкция, для подъема и монтажа которой достаточно одного крана и нескольких рабочих. При этом транспортировку элементов, сборку и установку мостокомплекта можно осуществлять даже в стесненных условиях плотной городской застройки.

«Мостокомплект – принципиально новый проект в мостостроении, позволяющий возводить типовые конструкции «под ключ» в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Они позволяют экономить региональные бюджеты благодаря низкой стоимости владения и длинному жизненному циклу. Применение данного решения позволяет также минимизировать затраты на содержание благодаря устойчивости к коррозии алюминиевых сплавов. Мостокомплект не требует прохождения государственной экспертизы, так как объект классифицируется как элемент обустройства. Это отличное решение для муниципалитетов городов с учетом большого количества мостов, которым требуется реконструкция», – Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.