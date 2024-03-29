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Рубль снизился на фоне окончания налогового периода

Рубль в четверг, 29 марта, продемонстрировал нисходящую динамику на фоне окончания налогового периода. Курс доллара на Мосбирже снизился до 92,5 рубля.

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– Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль – в четверг был пик фискальных платежей экспортеров, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций. – Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке.

Дополнительную поддержку рублю продолжит оказывать достаточно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Она уменьшает избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту. Кроме того, импорт находится под давлением со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий.

Ранее эксперты отмечали, что в ближайшее время не ожидают ослабления рубля, поскольку обязательная продажа валютной выручки экспортерами действует до конца апреля. Однако, если строить долгосрочные прогнозы курса доллара на соотношении стоимости нефти и наполнения бюджета, то закрыть бюджетный дефицит будет реально лишь с курсом не менее 101 рубля за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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