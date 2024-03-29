Свой Банк в рейтинге крупнейших банков по вкладам населения

Свой Банк укрепляет позиции в рейтинге крупнейших российских банков по сумме вкладов физических лиц. Банк впервые вошел в топ-100 по общей сумме привлеченных средств населения по состоянию на 1 марта 2024 года и занял 24 место по максимальному приросту суммы частных вкладов за февраль 2024 года.

Эксперты Brobank.ru проанализировали отчетность кредитных организаций, привлекающих средства населения, и в общей сложности оценили результаты 281 банка. В рамках исследования аналитики рассматривали средства, размещенные в качестве срочных депозитов, для расчета с использованием банковских карт, и иные суммы, привлеченные на заранее оговоренный период.

Как отмечается в исследовании, по состоянию на 1 марта 2024 года общий объем привлеченных средств населения в кредитных организациях составил 29,63 трлн рублей, что на 573,31 млрд рублей больше, чем месяцем ранее (+1,97%). Прирост портфеля в феврале наблюдался у 163 финансовых учреждений. Результат Своего Банка — 1 129,51 млн рублей. Впечатляющая положительная динамика (+23,94%) позволила Банку продвинуться в рейтинге сразу на 10 позиций и занять 96 место по общему объему депозитного портфеля.

«Результаты Банка говорят о высоком доверии клиентов к нашим услугам. Сегодня Свой Банк предлагает привлекательные процентные ставки по широкой линейке вкладов, отвечающих потребностям и требованиям населения. Мы регулярно расширяем наш продуктовый ряд и стремимся предлагать клиентам наиболее выгодные условия», — отметила председатель правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко.