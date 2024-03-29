Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт Иркутск в федеральную собственность

Развивать авиаузел готов "Ростех".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации "Ростех". С такой инициативой он выступил на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщает ТАСС.

– Государственная корпорация "Ростех" выразила готовность развивать авиационный узел города Иркутска. Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолета МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли. Предлагаем вернуть аэропорт города Иркутска с аэродромной инфраструктурой в федеральную собственность с последующим имущественным взносом госкорпорации "Ростех", – обратился Кобзев к главе государства.

Впервые о планах передачи аэропорта в федеральную собственность глава региона заявил в декабре 2023 года.

Игорь Кобзев отметил, что в указе президента 2014 года поставлены задачи – провести реконструкцию старого аэровокзального комплекса и построить новый. «Мы предварительно понимаем, кто сегодня может построить новый аэропорт в Иркутске. Чтобы строить новый объект в Поздняково (24 км от Иркутска), нужна инфраструктура – строительство коммуникационных сетей, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и пр. По предварительным расчетам, на это необходимо 12,7 млрд рублей. Дороги еще не считали. Понимаем, что сумма будет еще больше».

Передача в федеральную собственность, по словам губернатора, «позволит усилить финансирование проекта по строительству нового пассажирского терминала в Иркутске средствами из госказны». Кроме того, смена собственника аэровокзального комплекса, сделает более реальными перспективы строительства нового аэропорта за пределами Иркутска.



По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Пассажиропоток аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году показатель составляет 2,63 млн человек.