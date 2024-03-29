Сильнее всего потерять работу в России боятся жители Дальнего Востока и Сибири

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, почти 70% работающих россиян уверены в завтрашнем дне и оценивают различные риски, связанные с работой, как низкие. Исследование проводится второй год подряд президентской платформой «Россия – страна возможностей» и стаффинговой группой ANCOR.

Страх потерять работу

Исследование выявило различия по рабочим рискам в зависимости от региона проживания респондентов. Например, наиболее низкая доля людей, опасающихся потери работы, на Урале (21%) и Северном Кавказе (24%). Опасения потери работы выше на Дальнем Востоке (38%) и в Сибири (36%).

Если говорить о показателе в разрезе городов, то максимально комфортно ощущают себя жители небольших городов с населением от 250 до 500 тысяч человек. Три из четырех жителей не переживают о подобных рисках. В сельской местности (населенные пункты до 50 тысяч жителей) опасения потерять работу выше – так ответили 38% респондентов.

Работа не по себе

Самый низкий показатель тревожности, связанной с риском не найти соответствующую работу в своем регионе – на Урале (22%) и Дальнем Востоке (28%). О возможных трудностях чаще заявляли респонденты, проживающие на Северо-Западе, в Центральном и Южном федеральных округах (по 37%).

В отраслях самое позитивное настроение отмечено в сферах медицины и образования. Лишь каждый четвертый представитель этих профессий опасается риска не найти соответствующую работу в своем регионе. Наибольшие опасения не найти работу по своей профессии или уровню квалификации в своих регионах наблюдается в культуре (43%), финансах и сфере коммуникаций и связи (по 37%).