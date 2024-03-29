Силуанов: «Туристическая отрасль стала очень инвестиционно емкой и рентабельной»

По итогам 2023 года прибыль российской туристической индустрии достигла почти 280 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он привел эти данные на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном развитию туризма. Об этом сообщает ТАСС.
«Хотел две цифры привести о том, что туристическая отрасль стала очень инвестиционно емкой и рентабельной. За прошлый год прибыль туристической индустрии — почти 280 млрд руб., это примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. То есть, мы видим, что отрасль растет и становится привлекательной с точки зрения бизнеса»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС).
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Он уточнил, что поставленные президентом задачи по развитию туризма обеспечат за счет бюджета. Но министр считает нужным проконтролировать, «чтобы за бюджетными средствами шли и внебюджетные вложения». «В наших планах и презентациях говорится о том, что 1 рубль бюджетных денег должен привлечь 5 рублей частных средств»,— добавил Антон Силуанов.2023 год оказался весьма удачным для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. 49% предпринимателей (опрос проводился hh.ru) признали: он был лучшим за последние три года. Выручка растёт, загрузка отелей и ресторанов – на самом высоком уровне. Говоря о причинах оживления рынка, эксперты отмечают, что одномоментно на отрасль оказали позитивное влияние сразу несколько факторов. Во-первых, в 2020-2021 гг. направление сильно пострадало из-за коронавирусных ограничений, а в 2022 году из-за геополитической обстановки Россия столкнулась с изменениями во внешнем и внутреннем туризме, что тоже негативно сказалось на отрасли. К 2023 году коронавирусные ограничения полностью исчерпали себя, а сложности с выездом за границу позитивно повлияли на всплеск внутреннего туризма: россияне оказались в какой-то степени вынуждены тратить деньги внутри страны, охотно посещали кафе и рестораны, путешествовали по России. Отсюда и впечатляющая динамика. По сути отрасль только начала восстанавливаться после предыдущих трех сложных лет, однако у отрасли есть и проблемы – это инфляция и кадровый голод, указывают эксперты.