Силуанов: «Туристическая отрасль стала очень инвестиционно емкой и рентабельной»

По итогам 2023 года прибыль российской туристической индустрии достигла почти 280 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он привел эти данные на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном развитию туризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел две цифры привести о том, что туристическая отрасль стала очень инвестиционно емкой и рентабельной. За прошлый год прибыль туристической индустрии — почти 280 млрд руб., это примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. То есть, мы видим, что отрасль растет и становится привлекательной с точки зрения бизнеса»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что поставленные президентом задачи по развитию туризма обеспечат за счет бюджета. Но министр считает нужным проконтролировать, «чтобы за бюджетными средствами шли и внебюджетные вложения». «В наших планах и презентациях говорится о том, что 1 рубль бюджетных денег должен привлечь 5 рублей частных средств»,— добавил Антон Силуанов.2023 год оказался весьма удачным для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. 49% предпринимателей (опрос проводился hh.ru) признали: он был лучшим за последние три года. Выручка растёт, загрузка отелей и ресторанов – на самом высоком уровне. Говоря о причинах оживления рынка, эксперты отмечают, что одномоментно на отрасль оказали позитивное влияние сразу несколько факторов. Во-первых, в 2020-2021 гг. направление сильно пострадало из-за коронавирусных ограничений, а в 2022 году из-за геополитической обстановки Россия столкнулась с изменениями во внешнем и внутреннем туризме, что тоже негативно сказалось на отрасли. К 2023 году коронавирусные ограничения полностью исчерпали себя, а сложности с выездом за границу позитивно повлияли на всплеск внутреннего туризма: россияне оказались в какой-то степени вынуждены тратить деньги внутри страны, охотно посещали кафе и рестораны, путешествовали по России. Отсюда и впечатляющая динамика. По сути отрасль только начала восстанавливаться после предыдущих трех сложных лет, однако у отрасли есть и проблемы – это инфляция и кадровый голод, указывают эксперты.