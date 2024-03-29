«Это по любви». Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни. Банк победил в главной номинации — «Это по любви», получив самую высокую оценку пользователей Сравни за обслуживание и работу сервисов.

Кроме того, Альфа-Банк победил в номинации «Прорыв года» за самую активную работу с отзывами на площадке.

Ежегодный рейтинг рассчитывается на основе количества и качества отзывов, а также активности представителей банков при решении вопросов пользователей. Ранее Альфа-Банк стал лидером Народного рейтинга банков — победу принесли голоса сотен тысяч пользователей Банки.ру.