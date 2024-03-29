Ингосстрах Банк открыл филиал во Владивостоке

Ингосстрах Банк сообщил о начале работы Дальневосточного филиала банка во Владивостоке. Филиал будет функционировать по адресу: ул. Светланская д. 51а.



В линейку доступных клиентам услуг войдут корпоративные депозиты, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, факторинг, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам как корпоративных, так и розничных клиентов, купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме, драгоценные металлы, выдача банковских гарантий, а также оказание консультационных, информационных и других услуг.



Дальний Восток — один из важнейших стратегических регионов присутствия Ингосстрах Банка в Российской Федерации. Банк планирует активное развитие как корпоративного, так и розничного направлений бизнеса банка в регионе, предлагая клиентам максимально удобные и инновационные финансовые продукты.