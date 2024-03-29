«Цифра банк» запустил накопительный счет со ставкой до 17% годовых

«Цифра банк» с 27 марта 2024 года предлагает клиентам физическим лицам открыть накопительный счет в рублях с начислением процентов на ежедневный остаток.

Клиенты могут открыть накопительный счет на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Базовая процентная ставка по накопительному счету для действующих клиентов «Цифра банк» составляет 8% годовых в рублях. Для новых клиентов, с 1-го по 30-й день с момента открытия первого накопительного счета, действует надбавка + 9%, таким образом ставка достигает 17% годовых в рублях. А с 31-го по 90-й день для новых клиентов действует надбавка +6%, что вместе с базовой ставкой составляет 14% годовых в рублях.

Новым считается тот клиент, у которого с момента открытия первого счета в «Цифра банк» прошло не более 30-ти дней или клиент, у которого сумма остатков на счетах, открытых в банке за последние 90 дней до открытия накопительного счета не превышала 10 тысяч рублей.

Надбавка для новых клиентов прибавляется к базовой процентной ставке и начисляется на сумму ежедневного остатка по счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно. На сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется базовая процентная ставка

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный счет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.