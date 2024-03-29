Примсоцбанк проводит акцию для держателей дебетовых карт

С 1 по 30 апреля 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт. Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 29 марта по 15 апреля 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».



Для клиентов банка доступны следующие категории:

- Образование - 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8493, 8494, 8351;

- Одежда и обувь - 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931;

- Товары для дома и ремонта - 5200, 5231, 5251, 5261,5712, 5713, 5714, 5719;

- Ж/Д билеты - 4111, 4112;

Спорттовары - 5941, 5655;

Маркетплейсы - 5300, 5262.

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты жителя Хабаровского края, карты Мини-Офис Дебетовая и Union Pay.



Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 30 апреля 2024. Выплата кэшбэка произойдет до 16.05.2024.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный

Срок действия акции - 01.04.2024 - 30.04.2024