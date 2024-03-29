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ПСБ открыл в новых субъектах России онлайн-школу для инженеров тестирования ПО

ПСБ открыл для студентов новых субъектов России Школу функционального тестирования, созданную специально для подготовки перспективных ИТ-специалистов по направлению тестирования программного обеспечения. На текущий момент онлайн-обучение в ней проходят студенты из Донецкого национального технического университета, Азовского государственного педагогического университета, Херсонского технического университета, а также колледжа при Луганском государственном аграрном университете им. Ворошилова.

Обучение в Школе построено на основе реальных кейсов и технологий, которые  используются в ПСБ. Программа, разработанная экспертами ПСБ в области функционального и автоматизированного тестирования, включает в  себя широкий спектр тем. Под руководством ИТ-экспертов и наставников студенты изучают жизненный цикл ПО, принципы и виды тестирования,  учатся вести тестовую документацию, осваивают техники тест-дизайна, создаюттест-кейсы,чек-листы и  баг-репорты.Обучение в Школе полностью  бесплатное.

«ПСБ оказывает поддержку российской ИТ-отрасли и реализует различные образовательные программы для формирования кадрового резерва, в том числе в новых регионах. ПСБ не только постоянно совершенствует и развивает уровень собственной  ИТ-экспертизы, но и делится опытом с новым поколением ИТ-специалистов. В нашем образовательном проекте мы готовим инженеров по тестированию, способных решать практические задачи по итогам обучения», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент – руководитель блока информационных технологий ПСБ.

По результатам итогового задания лучшие студенты смогут присоединиться к команде ПСБ, другие слушатели будут зачислены в кадровый резерв.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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