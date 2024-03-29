Доля бизнеса с кредитами по плавающим ставкам достигла 50%

За год прирост составил 5 п.п. Об этом пишут «Известия».

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков по состоянию на 1 февраля 2024-го поставила исторический рекорд – 49,87%, следует из данных Центробанка. Выдачи таких ссуд активно растут: только за последний год (с февраля 2023-го) показатель увеличился на 5 п.п.

Спрос на кредиты с переменной ставкой растет, сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке 16 февраля. Это связано с уверенностью участников рынка, что инфляция в стране стабилизируется и тогда ЦБ начнет смягчать политику.

Рынок действительно ожидает, что ключевая будет снижаться в ближайшей перспективе, а потому кредитные продукты, условия по которым привязаны к этому показателю, могут стать особенно выгодными, подчеркнул независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

Размер плавающей ставки кредита не зафиксирован и может зависеть от определенных показателей и меняться со временем. Чаще всего он привязан к ключевой ставке ЦБ, к которой банк добавляет свой фиксированный процент.

Ранее стало известно, что в Иркутской области зафиксировали рост самозанятых. С начала года количество самозанятых предпринимателей в Иркутской области выросло почти в полтора раза – сейчас их уже более 116 тысяч. В регионе создана целая система мер поддержки самозанятых, точкой сборки информации является Центр «Мой бизнес». В настоящее время в России 8,6 млн человек являются самозанятыми. Ежедневно это количество вырастает примерно на 8,5 тысячи человек.