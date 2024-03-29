Число вакансий для сотрудников от 14 лет выросло вдвое с начала года

Предлагаемые сотрудникам без опыта зарплаты увеличились на 41%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые сервисы.

Количество вакансий для молодежи в I квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с тем же периодом 2023-го, сообщили «Известиям» в сервисе hh.ru. Речь идет о предложениях, в которых работодатели обозначили готовность нанять подростков от 14 лет, пояснила руководитель молодежного направления рекрутингового сервиса Ирина Святицкая.

– За 2023 год на hh.ru открыто свыше 42 тыс. вакансий, в которых работодатели обозначили готовность нанять подростков от 14 лет. Хотя годом ранее их было всего 14,5 тыс., – пояснила она. – В начале 2024 года тренд продолжился: за I квартал текущего года открыто свыше 18 тыс. вакансий 14+.

На платформе «Авито Работа» этой зимой количество вакансий для начинающих специалистов и студентов выросло почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года, рассказал «Известиям» управляющий директор платформы Дмитрий Пучков. По его словам, такие соискатели были более интересны работодателям в большинстве городов-миллионников.

Ранее стало известно, что в Иркутской области нет дефицита учителей. С января по сентябрь 2023 года компании-работодатели открыли в Иркутской области на 2% больше вакансий для учителей и преподавателей, чем год назад за тот же период.

Наиболее активными работодателями, которые искали педагогов в области, стали не только классические образовательные учреждения, но и онлайн-школы - на их долю в этом году в Иркутской области приходится 6% от всего объема вакансий для педагогов, т.е. практически каждое пятое предложение о работе.