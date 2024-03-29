Иркутская область вошла в рейтинг благополучия ФоРГО

Регион занял 13 место с показателем в 4,59 балла. Данные приводит Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Москва возглавила топ самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места, где она находилась в III квартале, и обогнала бессменного лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым. На третьей строчке – Ханты-Мансийский автономный округ. Чукотка и Ненецкий автономный округ заняли четвертое и пятое места соответственно.

Также в первую десятку рейтинга вошли Магаданская область (шестая строчка), Якутия (7), Мурманская область (8), Сахалинская область и Санкт-Петербург, поделившие девятое место, а также Камчатский край (10).

По сравнению с итогами третьего квартала 2023 года наиболее заметные изменения (более чем на три позиции включительно, прежде всего за счет изменения среднемесячных зарплат по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) у Новосибирской области (+4), которая переместилась с 31 на 27 место.

Остальные регионы, вошедшие в ТОП-35, выглядят в рейтинге следующим образом:

11. Красноярский край 4,84

13. Иркутская область 4,59

16. Кемеровская область 4,52

19 Томская область 4,27

25 Омская область 4,01

27. Новосибирская область 3,96

Согласно исследованию, в России значительно вырос индекс социального благополучия. В целом по стране с начала 2023-го увеличился на 76%. В России отмечается снижение уровня бедности населения и рост доходов.

Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области.

Третью десятку исследования возглавили Бурятия, Тюменская область, Пермский край, Ленинградская, Омская области, Приморский край, Новосибирская и Архангельская, а также оказавшиеся на 29-м месте Тульская и Астраханская области и разделившие 30-ю позицию Челябинская и Оренбургская области.

Замыкают рейтинг Липецкая и Новгородская области, Хабаровский край, Курская область и Башкирия.

При этом субъектами с самой высокой заработной платой стали Москва и Чукотка – 218,6 тыс. рублей, Магаданская область – 180,9 тыс.рублей, ЯНАО – 168 тыс., Камчатка – 163,3 тыс. рублей, НАО – 158,5 тыс. рублей.