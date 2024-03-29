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Спрос на индивидуальное жилищное строительство в Иркутской области вырос в 3,3 раза за последние полгода

Рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе стал одной из актуальных тем Байкальской строительной недели, которая прошла на площадке Сибэкспоцентра в Иркутске.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

В рамках Байкальской строительной недели состоялась выставка «Малоэтажная Сибирь», собравшая лидеров загородного строительства, застройщиков, и дизайнеров.

На мероприятии специалисты Сбера организовали стенд, на котором представили устройства для умного дома от SberDevices. Здесь же эксперты Байкальского банка знакомили посетителей с действующими ипотечными программами, в том числе для ИЖС; новой программой кредитования малого бизнеса; применением эскроу-счетов при сделках с недвижимостью и аккредитивной формой расчетов.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы отмечаем стремительный рост доли ИЖС в нашем кредитном портфеле. Так, в феврале 2024 года 37,5% от общего количества ипотечных кредитов было выдано именно на строительство жилых домов в Иркутской области».

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27 марта 2024

Действие государственной поддержки является одним из преимуществ программ строительства жилых домов. Так, например, по программе «Семейная ипотека» можно построить дом по фиксированной ставке. Возможность построить дом есть и по программе «Господдержка – 2020», которая пользуется наибольшей популярностью у клиентов банка: в феврале 2024 года 81% ипотечных кредитов на строительство выдали по этой программе.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров


<p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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