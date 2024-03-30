Житель Иркутской области пропал во время подледной рыбалки на Братском водохранилище

Накануне в дежурную часть одного из отделений полиции поступило сообщение о пропаже человека во время рыбалки на Братском водохранилище. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что четверо жителей Усольского района отправились на подледную рыбалку рядом с селом Закулей. Вечером прямо на льду люди установили две палатки и ушли спать. Утром они не обнаружили своего 35-летнего товарища. Самостоятельно найти мужчину не получилось.

Начались поисковые мероприятия, к которым подключились спасатели и местные жители. В ходе прочесывания территории старшина группы тылового обеспечения младший сержант полиции и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска в километре от лагеря рыбаков обнаружили сотовый телефон потерявшегося и заметили на снегу следы обуви.

Было принято решение продолжить поиски в указанном направлении. Примерно через 9 километров они нашли разыскиваемого гражданина. Он был обессилен и сильно замерз.

Пострадавшего незамедлительно доставили на берег, где отогрели и накормили. Он рассказал полицейским, что ночью решил пойти к своей машине. Вышел из палатки и направился к транспорту, но из-за сильной метели потерял ориентацию и ушел в другую сторону.

Житель Усольского района поблагодарил стражей правопорядка и других участников поисковых мероприятий за спасение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.