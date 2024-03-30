Рост цен на вторичное жилье зафиксировали в Иркутске в 2024 году

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили цены на вторичном рынке недвижимости. В исследование вошли 70 городов России с населением более 300 тысяч человек, в том числе Иркутск.

По данным экспертов, средняя стоимость «квадрата» за первый квартал 2024 года в Иркутске подросла на 2,2% и составила 126,3 тысячи рублей. Цена квартиры также увеличилась на 2,2% и оказалась равна 6,8 млн рублей.

Больше всего за квартал в России подорожал квадратный метр в Махачкале – на 8,4%, Набережных Челнах – 8,1%, Симферополе – 8,1%, Сочи – 8%, Улан-Удэ – 7,5%, Владикавказе – 6,8%, Грозном – 6,1%, Краснодаре – 6,1%, Кургане – 5,3%, Курске – 5,2%.

Снизились цены квартиры во Владимире – на 2,1%, Владивостоке – 2%, Ярославле – 1,9%, Кирове – 1,5%, Калуге – 1,4%, Москве – 1,2%, Петербурге – 0,8%, Магнитогорске – 0,7%, Ижевске – 0,4% и Сургуте – 0,3%.