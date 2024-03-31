Ввод жилья в Иркутской области за год вырос на 76%

Рост ввода жилья зафиксировали в Приангарье аналитики Иркутскстата. За январь-февраль 2024 года показатели увеличились на 76% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«За 2 месяца с начала года введено в строй жилье общей площадью 379,7 тыс. кв. м, на 76% больше, чем год назад. Значительный рост – на 77,3% – отмечен в сельских населенных пунктах: на эти территории приходится 67,1% общего ввода. Активно продолжают строиться дома и в городской местности – рост на 73,4%», – пояснили в Иркутскстате.

Основная доля введѐнной площади – 85,9% – приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в январе-феврале активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился в 2,1 раза.

За январь-февраль 2024 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 27,8 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 2696 зданий, из них 62 нежилых – промышленные, коммерческие, учебные, административные и другие.