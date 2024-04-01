На работе больше всего радуются отпускам, премиям и смене руководства

Выросло число россиян, для кого лучшее время на работе – день перед уходом в отпуск. И это неудивительно, учитывая тот факт, что довольно значительное число работающих последний раз были в отпуске более 2 лет назад. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, работавшие в течение последнего календарного года.

По 8% россиян лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 8% россиян каждый день на работе – лучший. 7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 6% лучшим днем на работе считают день завершения проекта. Для 4% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Еще для 4% – день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно. Еще 2% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.

Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.

У 26% россиян не было запоминающихся дней в прошедшем году.

Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины – достижению высоких показателей и корпоративам.