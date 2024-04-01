Сбер предложил создать Климатический совет стран СНГ

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в XV Международном экономическом форуме государств – участников СНГ. Она выступила с докладом на секции «Глобальные тренды и национальные интересы стран евразийского пространства: как сохранить вектор устойчивого развития».

Как отметила Татьяна Завьялова, на международном уровне вопросы климатической и экологической повестки должны обсуждаться при обязательном участии стран СНГ, поскольку на их территории сосредоточена почти треть разведанных запасов газа и производства продовольствия в мире. При этом стоит учитывать, что большая часть энергобаланса государств СНГ приходится на ископаемое топливо, поэтому необходимо придерживаться сбалансированного и консолидированного подхода при обсуждении глобальных задач энергоперехода.

По мнению Татьяны Завьяловой, странам содружества необходимо объединиться для формирования общей ESG-инфраструктуры и единых подходов к устойчивому развитию.

Подобное сотрудничество может быть организовано в рамках единой платформы, или информационно-координационного центра на базе существующих организаций СНГ, или в качестве самостоятельной инициативы. Структура позволит выработать общие принципы ESG-регулирования и может стать той самой площадкой для дискуссии и выработки единой позиции для представления её на международной арене.

«Странам СНГ целесообразно сформировать единую платформу для формирования общих подходов к устойчивому развитию. Первыми задачами такой платформы – Климатического совета стран СНГ – могут стать: проработка общего для стран содружества сценария действий; составление дорожных карт по отдельным направлениям; подготовка и представление единой позиции в международном пространстве. Объединяющая тема – это климатическая повестка, так как сам климат и его изменение, а также борьба с глобальным потеплением неразрывно связаны с социально-экономическим развитием стран: они влияют на динамику развития стран, их экономическое благополучие, социальную удовлетворенность населения и даже на темпы технологического прогресса», – Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

В рамках совета Татьяна Завьялова предложила объединить экспертов разного уровня и профиля, представителей госорганов, регуляторов, бизнеса и научно-экспертного сообщества. Она отметила, что синергия и партнёрство стран СНГ в рамках климатической повестки позволят также выработать единый подход на предстоящем заседании Конференции ООН по изменению климата COP29 в Азербайджанской Республике.

«В СНГ национальные подходы к реализации ESG-проектов пока ещё находятся на разной стадии зрелости и представлены фрагментарно. Однако институты развития и межстрановые объединения государств СНГ уже обсуждают возможности и перспективы синхронизации таксономии и выработки общих подходов к регулированию. В 2024 году СОР29 проходит на территории Азербайджана, и это хорошая возможность для стран СНГ выступить на международной конференции с консолидированной позицией, проработанной на уровне государств и бизнес-сообществ», – Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

Инициатива создания климатического совета получила положительный отклик от участников дискуссии, представляющих делегации стран СНГ. Предложение Сбера о создании Климатического совета СНГ войдёт в итоговую резолюцию форума.

Решение задач в области климата и экологии невозможно без масштабных инвестиций в зелёные технологии и проекты, в том числе на базе искусственного интеллекта. Именно инновационное сотрудничество стран СНГ может стать инструментом достижения целей устойчивого развития, пояснила Татьяна Завьялова. Результаты такого партнерства хорошо заметны в совместных индустриальных проектах и цифровизации розничного сектора.

«Странам СНГ необходимо обеспечить открытый доступ к зеленым инновациям, развивать существующие программы инновационного сотрудничества стран с учётом задач ESG-повестки, при этом важно придерживаться принципа технологической нейтральности и инклюзии. Такой зелёный нейтралитет может стать стимулом для развития и обмена зелёными технологиями на пространстве СНГ», – Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

Одной из важнейших задач ESG-повестки стран СНГ Татьяна Завьялова в том числе назвала формирование и развитие низкоуглеродного рынка. В 2023 году Электроэнергетический совет СНГ подготовил проект дорожной карты по гармонизации зелёных инструментов для развития низкоуглеродной энергетики. В результате её реализации может быть сформирована сквозная система торговли квотами на выбросы СО2 и зелёными сертификатами на выработку чистой энергии. Также планируется создание единой таксономии ВИЭ и Фонда зелёных инвестиций, а затем и запуск системы трансграничного углеродного регулирования.

«В 2023 году Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую коммерческую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии и создал реестр низкоуглеродной энергии. Банк выступает за обмен опытом и развитие партнёрских проектов на мировой арене по данному направлению. Так, в 2023 году Сбер предложил разработать единую систему зелёных сертификатов стран АТР для их взаимной верификации. Первым шагом в этом направлении может стать в том числе объединение усилий стран СНГ по формированию единого реестра и верификации зелёных сертификатов, а Сбер в свою очередь готов предоставить наработанную экспертизу», – Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

В обсуждении участвовали руководители органов государственной власти стран СНГ, представители научного и экспертного сообщества, топ-менеджеры, курирующие устойчивое развитие, руководители профильных общественных организаций и объединений. Модератором дискуссии выступила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

Международный экономический форум государств – участников СНГ – ежегодная дискуссионная площадка, нацеленная на обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики. В фокусе внимания форума в 2024 году – ESG-технологии и устойчивое развитие стран, международная торговля и меры поддержки, международная логистика и таможня, туризм, медицина и здравоохранение, строительство и архитектура, а также миграционная политика, промышленная кооперация и другие темы. В 2024 году Россия председательствует в СНГ.