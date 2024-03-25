120 будущих айтишиков получили знания по финансовой грамотности в Байкальском банке

Для учеников иркутской школы программирования KIBERone в весенние каникулы Сбер организовал серию экскурсий в Музей банка и мини-лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности.

На занятиях детей от 9 до 16 лет знакомили с общей историей сберегательного дела в Иркутской области и Байкальского банка, в частности. Здесь же подростки узнали, как правильно планировать свои расходы, управлять личным бюджетом и главное — какие нужно соблюдать правила безопасного поведения в интернете, чтобы не попасть в руки кибермошенников.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбербанк помогает школьникам научиться грамотно обращаться с деньгами. Дети учатся вести бюджет, инвестировать средства и распознавать мошеннические схемы. Для того, чтобы школьники, став взрослыми, умели рационально относиться к финансам, надо помочь им сформировать правильное восприятие денег. Поэтому Сбер создает инструменты и сервисы, которые помогут детям овладеть этими навыками как можно раньше».

Всего в программе прошло шесть занятий для 120 учеников школы KIBERone.