РСХБ представил студентам Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма новые карьерные возможности

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в «Дне карьеры», который прошёл в Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма в рамках новой федеральной программы подготовки кадров «Профессионалитет». Участниками встречи стали более ста студентов 1-3 курсов по специальности «Банковское дело» и «Делопроизводство», а также сотрудники предприятий-партнеров образовательного проекта.

Директор колледжа Наталья Кудинова отметила важность профориентационных мероприятий и призвала студентов внимательнее выбирать будущее место работы.

«Думать о карьере никогда не поздно и точно никогда не рано. Сегодня с нами ключевые партнёры, а значит есть возможность всерьез задуматься над своими перспективами. Ваша задача мысленно построить план будущей карьеры с каждой из команд и понять, откуда начнется траектория вашего движения», – дала напутствие студентам Наталья Кудинова.

Представители организаций провели презентации и подробно рассказали ребятам об условиях стажировки и трудоустройства. Они уделили особое внимание перспективам карьерного роста, повышению квалификации и профессиональному обучению.

О карьерных возможностях Россельхозбанка рассказала директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова, развеяв миф о том, что банковский мир – это рутина и бюрократия.

«Банковский сектор высоко развит в России и продолжает наращивать свои технологии. Лозунг РСХБ, сопровождающий нас в этом году – «Больше, чем кажется». Когда более 20 лет назад я пришла работать кассиром, мне выдали строительную дрель, чтобы прошивать документы в архив, потому что не было специальных инструментов. Теперь же банк – это высокотехнологичный финансовый институт, который активно инвестирует в своих сотрудников, предлагая широкие возможности для профессионального и личностного роста. У нас есть корпоративный университет, система наставничества, прозрачная система карьерного лифта, регулярно проводятся спортивные марафоны и чемпионаты. А главное – причастность к выполнению программы продовольственной безопасности страны дает возможность ощущать себя полезным обществу. Это вдохновляет. Приходите работать к нам, и вы на деле убедитесь, что РСХБ – больше, чем кажется», – заверила Наталья Баркова.

На ярмарке вакансий студенты смогли пообщаться с представителями службы по работе с персоналом филиала, узнать об условиях прохождения практики, актуальных вакансиях и заполнить анкету для дальнейшего трудоустройства.