АТБ поддержал реабилитационный центр «Крылья» на Камчатке

Азиатско-Тихоокеанский банк оказал финансовую поддержку восстановительному и реабилитационному центру для детей «Крылья» в городе Петропавловск-Камчатский.

На средства банка были осуществлены закупка оргтехники, изготовление методических пособий, оплата аренды помещений, ремонтные и иные работы, направленные на обеспечение функционирования центра.

«АТБ стремится принимать активное участие в развитии регионов присутствия и укреплении их благополучия. Особенно внимательно мы относимся к социальным проектам. Наш бизнес связан с услугами населению, люди – клиенты и сотрудники – главная ценность для нас, поэтому поддержка людей, особенно тех, кто в этом сильно нуждается, нам видится неотъемлемой частью деятельности. Мы рады, что благодаря нашему партнеру, центру «Крылья», мы можем принять участие в развитии инфраструктуры для социальной реабилитации», – отметил заместитель председателя правления АТБ, директор банка по Камчатскому краю Павел Багнюков.

АТБ и центр «Крылья» сотрудничают с 2023 года. Банк оказывает организации содействие в осуществлении уставной деятельности.

АНО «Крылья» реализует программы комплексной круглогодичной реабилитации и социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через спорт, активную деятельность и творчество, прикладной анализ поведения (АВА-терапию). На сегодняшний день в центре занимаются более 170 человек.