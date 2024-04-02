Альфа-Конфа стала событием года по итогам 2023

В концертном зале Академия прошла ежегодная национальная премия «Событие Года». В 2024 году Событие состоялось в двенадцатый раз. Альфа Конфа для предпринимателей, которую Альфа-Банк запустил в 2023 году, забрала сразу две награды золото — за «Лучшее Road шоу» и серебро — за «Лучшее деловое событие».

Альфа Конфа — серия бесплатных масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц - новые города. Главная тема Альфа Конфы — мышление предпринимателей. Известные спикеры и топ-менеджеры Альфа-Банка рассказывают о том, что отличает предпринимателей от других людей, подталкивает создавать новое, принимать дерзкие решения и приносит результат.

За 12 лет премия обрела аудиторию и известность среди профессионалов событийной индустрии. Премия традиционно выявляет лучшие практики в России, охватывающие все форматы мероприятий. Позволяет определить трендсеттеров и дать заслуженное признание их достижениям. Целью премии является повышение значимости событийной индустрии как отрасли, способствующей развитию креативной экономики РФ.

«Мы верим, что бизнес малым не бывает, и в рамках Альфа-Конфы предлагаем предпринимателям лучших спикеров и лучший нетворкинг с такими же предпринимателями. Спасибо нашей команде, которая в 2023 году сделала лучшее деловое событие и Road-шоу в 12 городах России с участием 15 тысяч предпринимателей, а в 2024 году планируем посетить еще 50 городов с Альфа Конфой. До встречи на Альфа Конфе в вашем городе», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса.