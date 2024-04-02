Примсоцбанк: Оплачивайте покупки кредитной картой и получайте 5% кэшбэка

– Время позаботиться о своем автомобиле! В рамках акции «Позаботься об авто» держатели всех кредитных карт (кроме S7 Priority и Union Pay) могут получить кэшбэк 5%, – говорится в сообщении Прмсоцбанка.

Для этого необходимо с 01.04 по 10.04.2024 оплачивать товары и услуги в категориях:

Автотовары (МСС 5531)

Автошины (МСС 5532)

Автоаксессуары (МСС 5533)

АЗС (МСС 5541)

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 01.04.2024 г. – 10.04.2024 г. включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 26.04.2024 года.

Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Праздничный кэшбэк». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 01.04.2024 - 10.04.2024