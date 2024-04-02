Президент распорядился продлить "Семейную ипотеку" и выделить миллиарды на благоустройство малых городов

Президент РФ поручил Правительству и ЦБ реализовать ряд мер до 2030 года, включая продление "Семейной ипотеки" и финансирование программ по благоустройству и инфраструктуре. Среди задач – сохранение низкой ставки по ипотеке для семей с детьми и улучшение жилищных условий в регионах. Также предусмотрено развитие малых городов, расселение аварийного жилья с бюджетом в 330 млрд рублей и конкурсное финансирование проектов благоустройства на 120 млрд рублей. Список соответствующих поручений Президента опубликован на сайте Кремля. Правительство должно представить отчет о выполнении поручений к октябрю 2024 года.

В частности, президент поручил:

• в срок до 1 июня 2024 года продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования;

• установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа) на приобретение жилых помещений в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах;

• в срок до 31 декабря 2024 г. утвердить комплекс мер, направленных на повышение энергетической и ресурсной эффективности отраслей экономики, прежде всего в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве;

• в срок до 1 октября 2024 г. продлить до 2030 года реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предусмотрев выделение на его финансирование бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 330 млрд руб., а также разработать и реализовать новую программу расселения аварийного жилья;

• в срок до 25 декабря 2024 г. обеспечить повышение эффективности системы управления национальными проектами и их исполнения, в том числе за счет возложения обязанностей по управлению реализацией национальных проектов и достижению установленных ключевых целевых показателей на заместителей Председателя Правительства РФ.

• оказание на конкурсной основе дополнительной финансовой поддержки субъектам РФ, реализующим проекты по благоустройству набережных, парков, скверов и исторических центров городов, в размере 120 млрд руб.;

• выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении мероприятий, предусмотренных программами формирования современной городской среды, в размере 40 млрд. рублей ежегодно;

• выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов комплексного развития территорий в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, в размере 120 млрд руб.